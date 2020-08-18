В Ингушетии ликвидированы двое боевиков

18.08.2020, 15:08, Новости дня

В ходе спецоперации в районе населенного пункта Галашки в Ингушетии были ликвидированы двое боевиков, которые оказали сопротивление.

«Ликвидированы двое боевиков, которые оказали вооруженное сопротивление. Их личности пока не установлены», – передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Ранее в Ингушетии были уничтожены двое боевиков, еще один задержан, они готовили теракты. Один из боевиков оказался чемпионом Азии по вольной борьбе.