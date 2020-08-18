Губернаторы рассказали о методах поддержки россиян во время пандемии

18.08.2020, 15:08, Новости дня

Руководители Севастополя, Псковской, Ленинградской и Мурманской областей рассказали о своем опыте поддержки жителей регионов и бизнеса во время пандемии коронавирусной инфекции.

Пандемия коронавируса, официально объявленная ВОЗ в январе этого года, заставила и федеральные, и региональные органы власти сконцентрироваться на поддержке граждан и бизнеса. Одни из первых мер были приняты в Севастополе. Как сообщил на пресс-конференции, посвященной урокам пандемии, губернатор Михаил Развожаев, уже в апреле в городе введены единовременные выплаты на детей в возрасте от 0 до 18 лет, передает «ФедералПресс».

«Когда детей перевели на самоизоляцию и дистанционный режим обучения, организовывать процесс обучения стало сложно. Тем более многие родители на это время лишились работы или перешли на дистанционку. Поэтому мы решили выплатить по 3 тыс. рублей всем детям от 0 до 18 лет. Это было достаточно дорогое решение. Непросто было выделить ресурсы. Мы сформировали антиковидный фонд, посмотрели, какие расходы можно перенести на следующий год», – отметил Развожаев.

При этом власти не учитывали ни степень социальной нуждаемости, ни наличие или отсутствие постоянной регистрации по месту жительства в Севастополе. Главным критерием получения выплаты стало обучение ребенка в школе или учреждении среднего профобразования, посещение детского сада. Для младенцев была применена отдельная процедура. В итоге выплаты получили свыше 85 тыс. детей, проживающих в Севастополе. Детские выплаты в Севастополе были утверждены еще до федеральных выплат, о которых президент Владимир Путин сообщил в мае.

В Псковской области власти взяли курс на открытость. По словам губернатора Михаила Ведерникова, «главный недостаток любой эпидемии – недостаток информации и слухи, которые рождаются». В регионе создан оперативный штаб, проводятся прямые эфиры совещаний и встреч с экспертами, врачами, главами районов – все это для того, отметил Ведерников, чтобы любой желающий мог послушать информацию о ситуации, мнения экспертов и т. д., и чтобы «места для слухов не оставалось».

Активная работа велась и ведется в социальных сетях. Михаил Ведерников отметил, что он лично порой проверяет ответы чиновников на обращения граждан и критикует их, если ответ нечеткий, заформализованный.

Как рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, для властей региона важно было сохранить малый и средний бизнес. Поэтому северный МРОТ (а это более 29 тыс. рублей) был выдан всем предпринимателям, занятым в сфере услуг. Это, по словам Чибиса, «позволило сохранить этих предпринимателей в режиме самоизоляции».

Кроме того, в практику были внедрены общественные работы – жители области привлекались на уборку улиц в городах и получали за это зарплату в сумме более 40 тыс. рублей. Такая практика может быть сохранена и на будущее, по крайней мере, отметил Чибис, об этом просят главы муниципалитетов. Отметим также, что на летний период мурманские власти помогли трудоустроиться почти пяти тысячам подростков.

Власти Ленинградской области, как сообщил зампред регионального правительства Дмитрий Ялов, смогли обеспечить полный переход на дистанционное обучение 75 % школ. Налажена коммуникация между учителями, которые делятся с коллегами опытом работы на дистанционке, рассказывают о демонстрационных материалах.

Также в регионе с мая этого года по инициативе губернатора Александра Дрозденко введены общественные работы. Причем не только по благоустройству и ремонту дорог, но и по разработке и доработке туристических маршрутов. Всего на это направление было выделено около 50 млн рублей, поддержку таким образом получили порядка тысячи ленинградцев.

Как отметила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, во время пандемии изменились форматы и управления регионами, и коммуникаций власти и общества. Эксперт выделяет, например, систему здравоохранения, которая перестраивается с учетом новых вызовов и которая должна быть готова в любой момент к любым новым вызовам. Для системы образования важно развитие инфраструктуры. Пандемия доказала, что открытость власти – это не просто термин, а «единственно возможный формат коммуникаций власти и общественности». В сфере экономики и рынка труда властям также есть над чем подумать: прежде всего над тем, как привлечь квалифицированные кадры и чем удержать их.

Глава ЭИСИ Глеб Кузнецов считает, что система здравоохранения в обозримом будущем столкнется с рядом вызовов, которые станут политическими вызовами для региональных властей уже в период парламентских выборов. Это и вопросы вакцинации от коронавируса, и кадровые. Это вопросы возвращения системы здравоохранения к нормальным нормам, к обычной работе. Стоит готовиться к тому, что увеличится поток плановых больных, которые из-за перепрофилирования медучреждений в период пандемии не получили необходимого лечения. Наконец, вызов социальной справедливости – администрирование ковидных выплат, соблюдение баланса между нагрузкой на медработников и доходов.

«Предстоит пережить ряд серьезных шоков. Самое главное – вопрос доверия между пациентами и врачами, между пациентами и государством», – резюмировал Кузнецов.