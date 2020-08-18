СПЧ обратился в Google из-за блокировки российских СМИ на YouTube

18.08.2020, 14:48, Новости дня

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил в американский офис корпорации Google письмо с просьбой разъяснить причины блокировок YouTube-каналов российских СМИ.

В СПЧ рассказали, что обращение связано с тем, что в орган поступают жалобы от владельцев заблокированных каналов, которые указывают на противоправные действия администраторов YouTube. В то же время общественность в немотивированном отключении ряда каналов видит признаки цензуры и попытки повлиять на свободу слова и свободу выражения мнений. В Совете сообщили, что по данным открытых источников, в последние годы около 200 русскоязычных каналов помещены администраторами видеохостинга в черный список, пишет РАПСИ.

Члены СПЧ также обратили внимание на то, что, согласно правилам и практике работы YouTube, перед осуществлением блокировки канала или отдельно размещенного видео присылается соответствующее предупреждение с требованием устранить имеющиеся нарушения, при этом дается ссылка на конкретные пункты условий использования YouTube, которые были нарушены. Однако в случаях с российскими ресурсами все процедуры блокировки проходили без предварительных предупреждений со стороны администраторов. Кроме того, администрация YouTube в своих ответах на запросы не отметила представителям СМИ, какие конкретно правила сообщества ими были нарушены и что послужило причиной блокировки и удаления их аккаунтов. Во всех ответах фигурирует стандартная формула: «В соответствии с принципами сообщества и Условиями пользования YouTube».

Выражая озабоченность подобной практикой администрирования со стороны видеохостинга, Совет попросил проинформировать постоянную комиссию по свободе информации и правам журналистов из-за каких именно нарушений блокируются без права восстановления каналы российских СМИ и блогеров, а также почему в их отношении не соблюдается стандартная процедура предупреждения нарушений правил сообщества и условий пользования платформы YouTube.

Ранее российский офис Google (ООО «Гугл») уклонился от ответа на запрос Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) о причинах блокировки YouTube-каналов российских СМИ.

В последнее время участились блокировки российских СМИ на YouTube. Так, в июле YouTube заблокировал аккаунт российского телеканала «Царьград» без возможности восстановления. В качестве причины блокировки видеохостинг назвал «нарушение экспортного законодательства». Детали претензий YouTube к телеканалу не уточняются.

В мае YouTube удалил аккаунты крымского телеканала «Крым 24» и двух русскоязычных информационных агентств Anna News и News-Front. В апреле компания Google, которой принадлежит видеохостинг, заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей (ФАН) и связанный с ним аккаунт YouTube, уничтожив десятки тысяч репортажей и документальных фильмов агентства. В Google заявили о «нарушениях правил», не указывая конкретных причин.