Фокин назначен первым замом Кравчука в украинской делегации в трехсторонней контактной группе

18.08.2020, 14:20, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-премьер-министра Украины Витольда Фокина первым замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Соответствующий указ №327/2020 обнародован на сайте главы государства 18 августа.

“Ввести в состав делегации Украины для участия в трехсторонний контактной группе Фокина Витольда Павловича, определив его первым заместителем главы делегации (по согласию)”, – говорится в документе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля Офис президента Украины сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ. 30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации Кравчука. Первый президент заявлял, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе.

31 июля 2020 года Кравчук сообщил, что идут переговоры о включении в состав группы Фокина, поскольку он хорошо знает Донбасс.

3 августа в эксклюзивном интервью изданию “ГОРДОН” Фокин заявил, что уже неделю обдумывает предложение главы Офиса президента Андрея Ермака стать членом ТКГ. Он также высказал готовность вместе с группой политиков посетить оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для проведения переговоров по урегулированию ситуации.

Фокин был первым премьер-министром независимой Украины, возглавлял правительство в 1990–1992 годах.