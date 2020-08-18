Компания Kia полностью рассекретила новый Kia Carnival

18.08.2020, 14:14, Новости дня

Известная марка Kia полностью рассекретила новую модель минивэна под названием Kia Carnival.

Вместе с тем покупателям на различных рынках предложат модификации с 2,2-литровым дизельным мотором на 202 л.с., бензиновым 3,5-литровым мотором на 294 л.с., а также 8-ступенчатую трансмиссию во всех комплектациях. Кроме того, минивэн Carnival имеет лишь передний привод. Автомобиль стал несколько длиннее и шире предшественника. Покупатели смогут выбрать Carnival с 7-11 местами в салоне.

В минимальной комплектации минивэн Carnival оценивается примерно в 1,95 миллиона рублей, тогда как топовое исполнение автомобиля уже будет продаваться за 2,68 миллиона рублей. Представители южнокорейского бренда пока не озвучивают точную дату выхода в продажу.