 

Путин сравнил спад экономики в РФ с другими странами

18.08.2020, 14:08, Новости дня

Российская экономика в 2020 году снизится меньше, чем экономика других стран, сообщил президент Владимир Путин на встрече с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

«Судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах. Посмотрим по результатам года», – передает слова главы государства ТАСС.

В ходе встречи Путин поинтересовался у Сечина, как идет работа «Роснефти» в условиях пандемии коронавируса. В частности, президента волновал вопрос о работе персонала и сохранении рабочих мест.

«Как в этих условиях организован производственный, технологический процесс и все, что с этим связано?» – спросил Путин.

Ранее президент отметил, что РФ не допустила взрывного роста безработицы на фоне коронавируса.



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