Законодатели США осудили предложение России оказать военную помощь Беларуси

18.08.2020, 13:55, Новости дня

Лидеры комитета Палаты представителей по международным делам осудили предложение президента России Владимира Путина оказать военную помощь Беларуси на фоне мирных протестов против спорных президентских выборов.

«Мы солидарны с народом Беларуси, который продолжает пользоваться своим правом на протест и требует формирования более свободной, более демократической страны. Их голоса должны быть услышаны», – заявили республиканский конгрессмен Майкл Маккол, и председатель комитета демократ Элиот Энгел.

«В то время как Кремль пытается подорвать суверенитет и независимость еще одной европейской страны, мы решительно осуждаем безрассудное предложение президента России Владимира Путина оказать военную помощь режиму Лукашенко в Беларуси», – добавили они.

Законодатели призвали администрацию президента Дональда Трампа «и дальше отвергать агрессию Москвы и провести работу с европейскими союзниками, чтобы поддержать белорусский народ».