Белорусская оппозиция: Россия является важным партнером для Минска

18.08.2020, 13:55, Новости дня

Лидеры оппозиции в Беларуси попытались заверить Россию по поводу будущих отношений, в то время как Александр Лукашенко столкнулся с самым масштабным вызовом своему 26-летнему правлению, который во вторник принял форму забастовок по всей стране.

Мария Колесникова, которая выступала в поддержку оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую на президентских выборах, заявила, что Россия является важным партнером для Беларуси.

«Мы это понимаем и ценим», – написала она в сообщении, опубликованном во вторник в Telegram главным редактором российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым.

Беларусь должна соблюдать «все существующие договоренности» с иностранными партнерами, включая Россию, сказала она.