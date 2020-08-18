Представлен мощный серийный внедорожник RAM TRX 2021

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18.08.2020, 12:53, Новости дня

Автомобильный гигант Fiat Chrysler Automobile презентовал топовую модификацию пикапа Ram 1500, который обладает спортивными параметрами.

В частности, разработчики применили здесь 6,2-литровый турбированный агрегат на 712 л.с. мощности. Автомобиль приводится в движение 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и обладает полным приводом. Вместе с тем новинка получила усиленную рамную конструкцию и доработанную коробку передач.

Также разработчики применили в Ram 1500 TRX защиту днища, а также усилили силовые агрегаты. Теперь пикап имеет модернизированный капот с воздухозаборниками, а также черный оттенок кузова. Более агрессивный вид достигается увеличенными колесами на 18 дюймов. Напомним, стандартная комплектация вышла в январе 2018 года.



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