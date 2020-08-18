На тестах замечен прототип VW Golf Variant нового поколения

18.08.2020, 12:53, Новости дня

Прототип обновленного универсала VW Golf Variant обнаружили во время дорожных испытаний.

Автомобиль практически полностью лишен защитной пленки. Вместе с тем тестовые заезды осуществляются на немецких дорогах. По снимках можно увидеть, что автомобиль обладает современной внешностью, которая напоминает VW Golf 8. Покупателям будут доступны на рынке модификации с дизельным, бензиновым или гибридным агрегатом.

В свою очередь, эксперты прогнозируют, что модель VW Golf Variant окажется крайне актуальной для европейского рынка. Вместе с тем главными конкурентами на рынке окажутся Ford Focus, Skoda Octavia, SEAT Leon, также активно продаваемые в Европе. Остальные параметры немецкого универсала пока не сообщаются.