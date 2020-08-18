 

На тестах замечен прототип VW Golf Variant нового поколения

18.08.2020, 12:53, Новости дня

Прототип обновленного универсала VW Golf Variant обнаружили во время дорожных испытаний.

Автомобиль практически полностью лишен защитной пленки. Вместе с тем тестовые заезды осуществляются на немецких дорогах. По снимках можно увидеть, что автомобиль обладает современной внешностью, которая напоминает VW Golf 8. Покупателям будут доступны на рынке модификации с дизельным, бензиновым или гибридным агрегатом.

В свою очередь, эксперты прогнозируют, что модель VW Golf Variant окажется крайне актуальной для европейского рынка. Вместе с тем главными конкурентами на рынке окажутся Ford Focus, Skoda Octavia, SEAT Leon, также активно продаваемые в Европе. Остальные параметры немецкого универсала пока не сообщаются.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Разумков о законопроекте про медиа: Вряд ли будет единство при голосовании

29.06 / Китай собрался создать крупнейшего покупателя нефти

19.07 / Умер испанский писатель Хуан Марсе

16.07 / Польский эксперт о телефонном розыгрыше Дуды – новый элемент гибридной войны с Россией

14.07 / Трамп провел переговоры с Эрдоганом

29.06 / ALPINA D3 S рассекретили

28.06 / Путин раскрыл причины, по которым РФ оказывала помощь Европе во время вспышки COVID-19

15.07 / Госдума приняла во втором чтении проект закона о возможности многодневного голосования

03.07 / Электронные больничные появятся в Украине до конца лета – Минздрав

02.07 / В лесах Бурятии током убило косулю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска