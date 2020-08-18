 

В США школьников отправляют на удалёнку, не считаясь с отсутствием интернета дома

18.08.2020, 12:35, Новости дня

Порядка 17 миллионов американских детей живут в домах, где нет высокоскоростного интернета. Однако школьников отправляют на удалённую форму обучения, для которой интернет и компьютер необходимы пишет Washington Post. В итоге дети учатся на смартфонах, а также ходят по общественным местам, где есть Wi-Fi.


Reuters

До пандемии в Штатах существовало понятие «разрыв в домашней работе», поскольку немалое количество преподавателей давали детям в школах такие домашние задания, которые требовали наличия интернета. Сейчас, когда из-за коронавируса многие школы переходят на удалённое обучение, получится, что те учащиеся, у кого дома нет интернета, окажутся отрезаны от школы, пишет Washington Post.

По оценкам на 2018 год около 17 миллионов американских детей жили в домах, где не было высокоскоростного интернета. А у более 7 миллионов школьников не было компьютера. В большей степени эта проблема касается темнокожих, испаноязычного, а также коренного населения США, там почти треть всех детей не имеют дома высокоскоростного интернета. Плохая статистика в южных штатах и в сельской местности. В штатах Миссисипи и Арканзас число детей без домашнего интернета доходит до 40%.

Больше того, у некоторых нет даже стабильной телефонной связи. Провайдеры не заинтересованы проводить свои линии в те районы, где у них не будет много клиентов.

Последствия от такой ситуации могут быть ощутимы ещё многие годы, отмечает автор статьи. Доступ к интернету так важен для обучения школьников, что работу без него можно сравнить с учёбой без учебников. Так, авторы статьи пообщались с несколькими школьниками, и одна из них отметила, что может заниматься только с помощью смартфона, но там ей плохо слышно учителей, иногда плохо видно. К тому же она плохо говорит по-английски, сейчас как раз его изучает, и ей не хватает общения на этом языке.

Американские власти никак не пытаются решить ситуацию, и многие, кого затронула эта проблема, обращаются к благотворителям и даже к самим провайдерам интернета с просьбой о скидке. Многое зависит и от школьных руководителей, и от активности местного сообщества.

В итоге некоторые паркинги школ, библиотеки и рестораны фаст-фуда, где есть бесплатный Wi-Fi, стали практически учебными классами для таких детей, пишет Washington Post. 



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