Санкции должны быть направлены против белорусских чиновников, а не против экономики страны – президент Литвы

18.08.2020, 11:40, Новости дня

Санкции против Беларуси должны быть направлены в большей степени против чиновников, чем против экономики страны. Об этом 18 августа в эфире радиостанции Ziniu radijas сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

По его словам, целесообразно говорить о санкциях в масштабах Евросоюза.

“О целевых санкциях, которые следует применять не столько к экономике, сколько к лицам, связанным с фальсификацией результатов выборов, с репрессиями… Для определенных чиновников должны быть установлены ограничения передвижения или финансовые санкции иного рода”, – сказал президент.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно о двух погибших. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. В США и Европейском союзе заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. ЕС не признал результаты голосования и сообщил о намерении ввести санкции против белорусских властей. В Беларуси заявили, что настроены на сохранение диалога с ЕС, несмотря на намерения ввести санкции, но такой шаг будет означать “конец политики”.

Госсекретарь США Майк Помпео также заявлял, что страна может ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки американской нефти.