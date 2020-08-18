 

В восьми областях Украины превышены нормы загруженности больниц пациентами с COVID-19

18.08.2020, 11:40, Новости дня

В восьми областях Украины по состоянию на 18 августа превышены нормы загруженности больниц пациентами с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Более чем на 50% учреждения здравоохранения первой волны заполнены на Волыни и Закарпатье, в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Ровенской и Черновицкой областях, а также в Киеве.

Наиболее сложная ситуация в Ивано-Франковской области – там заполнены 96,5% больниц.

Более 40 новых случаев COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней было зафиксировано на Волыни и в Закарпатье, в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Количество проведенных лабораторных тестов на COVID-19 (более 24 на 100 тыс. населения) соответствует нормам во всех областях Украины.

В Украине за минувшие сутки COVID-19 был подтвержден у 1616 человек. Всего за время эпидемии заболело 94 436 человек, 2116 умерли, 48 925 пациентов выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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