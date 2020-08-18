 

В РФ в автосалонах наблюдается дефицит новых автомобилей

18.08.2020, 11:32, Новости дня

Экспертами составлен опрос, результатом которого стало то, что на российском рынке практически не осталось новых машин в продаже.

В частности, после частичного завершения карантина в продаже доступны минимальное число новинок, которые бы могли заинтересовать отечественных клиентов. Так, за минувший месяц продажи новых машин увеличились на 7% по сравнению с аналогичным промежутком 2019 года. Еще одна из причин состоит в том, что крупные завод в период пандемии коронавируса временно прекратили производство автомобилей.

Вместе с тем подобная обстановка прослеживается практически во всех брендах, которые представляют свою технику на российском рынке. Предполагается, что дефицит на новые автомобили может продлиться до конца года.



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