 

«Билайн» тестирует в Петербурге связь в формате 5G

18.08.2020, 11:32, Новости дня

В Петербурге появилась зона с покрытием связи в формате 5G. Пилотный проект реализует компания «ВымпелКом», более известная благодаря бренду «Билайн».

Как сообщают представители оператора, тестирование в реальных условиях связи пятого поколения осуществляется совместно с компаниями Nokia и Qualcomm. 5G работает на Васильевском острове и в районе «Севкабель Порт». Пользователям обеспечен свободный доступ.

Ранее в Петербурге 5G запускали в районе Кронштадта в качестве предкоммерческого проекта. Первую попытку операторы мобильной связи предприняли еще год назад. Ожидается, что 5G заработает на территории всего мегаполиса уже в 2022 году. Однако конкретную дату власти Санкт-Петербурга и ведущие операторы пока не называют.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Астронавт НАСА показал Бейрут после взрыва из космоса

31.07 / Назначена дата заседания комиссии ВФЛА по восстановлению в World Athletics

06.08 / Россия увеличила экспорт золота почти в 11 раз

04.08 / Дегтярев поручил сделать систему соцподдержки Хабаровского края «дружелюбнее»

30.06 / С начала июня на водоемах Украины погибло более 30 детей – ГСЧС

02.07 / На голосовании в Москве не зарегистрировали нарушений санитарных норм

04.08 / Легендарный «Каспийский монстр» станет дербентским экспонатом

30.07 / Зеленский предложил ввести в Украине шесть новых государственных праздников

24.07 / В Украине болельщиков пустят на футбольные матчи

06.07 / В Мексике самолет с тонной кокаина упал на шоссе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска