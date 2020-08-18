«Билайн» тестирует в Петербурге связь в формате 5G

18.08.2020, 11:32, Новости дня

В Петербурге появилась зона с покрытием связи в формате 5G. Пилотный проект реализует компания «ВымпелКом», более известная благодаря бренду «Билайн».

Как сообщают представители оператора, тестирование в реальных условиях связи пятого поколения осуществляется совместно с компаниями Nokia и Qualcomm. 5G работает на Васильевском острове и в районе «Севкабель Порт». Пользователям обеспечен свободный доступ.

Ранее в Петербурге 5G запускали в районе Кронштадта в качестве предкоммерческого проекта. Первую попытку операторы мобильной связи предприняли еще год назад. Ожидается, что 5G заработает на территории всего мегаполиса уже в 2022 году. Однако конкретную дату власти Санкт-Петербурга и ведущие операторы пока не называют.