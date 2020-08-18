Электрический кроссовер Genesis JW EV сфотографировали на тестах

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18.08.2020, 10:11, Новости дня

Премиальная марка Genesis намерена в ближайшее время презентовать новый электрический автомобиль под названием JW EV.

В частности, премьера может пройти до конца нынешнего года. Представители бренда до настоящего времени не демонстрировали изображения транспортного средства, однако можно рассмотреть снимки, сделанные фотошпионами. Автомобиль построен на новой архитектуре, которая будет применяться исключительно на премиальных электрокарах.

Электрическая модель JW EV обзаведется просторным и комфортным салоном. Предполагается, что на полном заряде батареи станет возможным преодолеть до 500 километров без подзарядки. К концу 2020 года стартуют предварительные заказы, и будет известна стоимость указанного автомобиля.



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