Уникальный суперкар на базе Dodge Viper продают в США

18.08.2020, 10:11, Новости дня

Уникальный суперкар Force 1 V10 с эксклюзивным дизайном Хенрика Фискера на основе Dodge Viper выставили в продажу в США.

В свою очередь, модель предусматривает специальный усиленный каркас кузова и уникальный силовой агрегат. Вместе с тем производитель предусмотрел сохранение оригинальных частей кузова, тогда как большинство элементов выполнены из углепластика, что позволило уменьшить общий вес автомобиля. В салоне установили дорогие материалы отделки, а также качественную кожу и замшу для обивки.

Под капотом уникального суперкара установлен 8,4-литровый турбированный агрегат на 745 л.с. мощности. Предполагается, что максимальная скорость автомобиля достигает 350 км в час. В настоящее время владелец суперкара запросил за него ценник в размере 275 тысяч долларов.