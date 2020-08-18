 

Маск стал четвертым из богатейших людей мира

18.08.2020, 10:08, Новости дня

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в топ-4 богатейших людей мира. Акции Tesla принесли ему 8 млрд долларов, увеличив суммарное состояние Маска до 84,8 млрд долларов.

В понедельник акции Tesla подорожали на 11,2% и достигли рекорда (1845,32 доллара), на закрытии торгов акции стоили 1835,64 доллара, информирует агентство Bloomberg со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Согласно данным агентства, на пятое место Маск сместил президента группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно. Четыре верхних строчки рейтинга BBI теперь занимают американцы.

На первом месте по-прежнему глава компании Amazon Джефф Безос с состоянием в 188 млрд долларов, на втором – основатель Microsoft Билл Гейтс, его капитал оценивается в 121 млрд долларов. Третью строчку занял основатель Facebook Марк Цукерберг (99 млрд долларов).

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, предыдущий подъем акций Tesla произошел в конце июля. Илон Маск тогда впервые вошел в число пяти богатейших людей мира.



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