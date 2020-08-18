 

Мишель Обама назвала Дональда Трампа неподходящим для США президентом

18.08.2020, 10:08, Новости дня

Бывшая первая леди США Мишель Обама назвала Дональда Трампа «неподходящим президентом» для своей страны и призвала избирателей голосовать за Джо Байдена.

«Позвольте мне быть честной и откровенной, насколько это возможно. Дональд Трамп – неподходящий президент для нашей страны. У него было более чем достаточно времени, чтобы доказать, что он может выполнять эту работу», – сказала Мишель Обама на съезде демократической партии США, передает New York Times.

Ранее газета ВЗГЛЯД отмечала, что Дональд Трамп значительно сократил отставание от Джо Байдена по популярности. В понедельник рейтинг Байдена в среднем составлял 49%, а Трампа – 48%.



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