Установлена личность напавшего на генконсульство РФ в Нью-Йорке

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18.08.2020, 9:52, Новости дня

Мужчина, который забросал камнями генконсульство РФ в Нью-Йорке, также совершил нападение на дипмиссии Украины и Венесуэлы, сообщили в полицейском управлении города.

Нападающим оказался 34-летний Реза Машаехи, проживающий на Манхэттене, передает РИА «Новости». 

Он был арестован 10 августа и обвинен в преступном причинении ущерба. После вручения повестки в суд мужчину отпустили.

«Он бросал камни в машину и повредил заднее стекло и капот…Он должен появиться в суде 6 ноября», – рассказали полицейские. 

Отмечается, что также в эти дни его арестовывали за то, что он закидывал камнями консульства Венесуэлы и Украины.

Тем не менее полицейские отметили, что 14 августа им не удалось задержать мужчину, который повредил машину российского консульства. Поэтому они пока не смогли связать Машаехи с преступлением, которое произошло 14 августа.

Во вторник в генконсульстве РФ сообщили, что неизвестный мужчина с 10 августа неоднократно угрожал российским дипломатам в Нью-Йорке, а также бросал в них камни. 



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