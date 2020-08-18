Турция создаст военно-морскую базу в Ливии

18.08.2020, 9:48, Новости дня

Турция, Катар и Правительство национального согласия (ПНС) Ливии подписали соглашение о создании турецкой военно-морской базы в ливийском городе Мисурата, информирует телеканал «Аль-Арабия».

Согласно договоренности, в Мисурате будет создан трехсторонний военный координационный центр, пишет «Коммерсант».

«Кроме того, стороны договорились об отправке катарских военных советников в Ливию для обучения ливийских военных, а также о предоставлении Ливии мест в турецких и катарских военных училищах», –сказано в сообщении «Аль-Арабии».

Соглашение было принято для «повышения боеспособности воинских подразделений, подчиняющихся ПНС».

Напомним, в конце июля РФ и Турция решили создать совместную рабочую группу по Ливии.