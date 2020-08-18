 

Ефремова доставили на допрос в Пресненский суд

18.08.2020, 9:48, Новости дня

Актер Михаил Ефремов, ранее госпитализированный в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт, прибыл в Пресненский суд на очередное заседание по существу уголовного дела в его отношении.

Как передает источник с места событий, на Ефремове, как стало уже традиционным, черная бейсболка, передает ТАСС.

Сообщается также, что Ефремов, выходя из подъезда жилого дома, шел медленно. Ему было нелегко садиться в машину, передает РИА «Новости».

Судебное заседание назначено на 10.00 мск. Не исключено, что в ходе него Ефремов будет допрошен в качестве подсудимого своими адвокатами, гособвинителем, представителями потерпевших и судьей.

Напомним, в понедельник Мосгорсуд рассматривал жалобу защиты на продление домашнего ареста Ефремову. Адвокат Актера Эльман Пашаев просил разрешить Ефремову прогулки, потому что, по его словам, «дома у Ефремова газовая печь: влажность очень большая, условия жуткие, дом крайне старый, это центр Москвы, дышать очень тяжело».

Ранее на том же заседании Пашаев рассказал о состоянии здоровья его клиента – «ужасном», по словам адвоката. У актера во время госпитализации из суда на прошлой неделе «было нарушение речи, онемели конечности», а впоследствии ему диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких, «очень серьезное заболевание».

На прошлой неделе Пашаев также заявлял, что врачи в больнице диагностировали Ефремову инсульт, однако на нынешнем заседании это обстоятельство ни разу не упоминалось. Документы из больницы и суда на этот счет не оглашаются из-за врачебной тайны.

Между тем СМИ опубликовали протокол допроса, на котором актер признал вину в совершении смертельного ДТП. Под документом подписались артист и Пашаев. Также в суде были продемонстрированы видеодоказательства по делу. Инспектор ГИБДД на видеозаписи спросила Ефремова, был ли он водителем автомобиля, на что тот ответил утвердительно.

Сам Ефремов говорит, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».



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