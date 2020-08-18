«Беларуськалий» продолжил работу на фоне бессрочной забастовки

18.08.2020, 9:08, Новости дня

Крупнейший производитель удобрений ОАО «Беларуськалий» пока продолжает работу на сниженных мощностях, однозначной позиции по остановке производства нет, сообщил руководитель первичной профсоюзной организации ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза Андрей Рыбак.

«Производство полностью не остановлено. Шахтеры спускаются в шахту, какие-то работы выполняются. Есть сомневающиеся, что эти методы (забастовка) целесообразны. Мы пытаемся объяснить, что жизнь продолжается и надо кормить семьи, отгружать удобрения по контрактным обязательствам», – передает ТАСС слова Рыбака.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

В понедельник шахтеры крупнейшего в Белоруссии предприятия «Беларуськалий» в Солигорске вышли на протестную акцию и объявили о бессрочной забастовке. На центральной площади города собрались около 200 рабочих.