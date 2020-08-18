 

Польша заявила ЕС о подводных камнях санкций в отношении Белоруссии

18.08.2020, 8:48, Новости дня

Евросоюз должен представить способ разрешения конфликта в Белоруссии через перспективу сотрудничества, принятие санкций только сильнее привяжет Белоруссию к России, сообщил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в интервью Польскому агентству печати.

«Ограничение санкциями без предоставления перспективы [сотрудничества] еще глубже втянет Белоруссию в сферу российского влияния. Белорусы должны выбрать собственный путь развития и иметь реальный выбор, а наша роль заключается в том, чтобы этот выбор им предложить», – передает ТАСС слова дипломата.

«Мы не хотим, чтобы реакция ЕС ограничилась только идеей санкций и принятием общего заявления, что, конечно, необходимо, но дело заключается в том, чтобы дать белорусам нечто большее», – добавил Яблоньский.

«Конкретное предложение такого сотрудничества с Европой должно появиться, поскольку это единственный способ убедить белорусов и, может быть, самого Александра Лукашенко, чтобы он сел за стол [переговоров ] и начал разговаривать с обществом. Чтобы и оппозиция, и он видели, что для Белоруссии существует другая альтернатива, а не только сотрудничество с Россией», – сказал замглавы МИД Польши.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Путин обязал росгвардейцев представляться гражданам

28.07 / Московская биржа открылась ростом

17.08 / Новый седан Geely Preface на платформе Volvo полностью рассекречен

12.08 / Аэропорт Хабаровска эвакуировали из-за сообщения о «минировании»

19.07 / В Украине судьи не чувствуют, что они защищены государством – глава Верховного Суда

23.07 / Все фазы сна оказались полезными для учебы

27.06 / Китайский блогер назвал самое ценное блюдо русской кухни

30.06 / Познер: Это наша страна и у нас есть долг – голосовать

15.08 / Лукашенко поручил перебросить десантников на западные границы

13.07 / 24 канал – пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок в Польше

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска