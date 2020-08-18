Специалисты рассказали о методе, который предотвращает развитие депрессии

18.08.2020, 4:40, Новости дня

Команда исследователей провела двухэтапное исследование для выявления изменяемых факторов, которые являются целями для предотвращения депрессии у взрослых.

Во время первого этапа исследования специалисты использовали базу данных 100 000 участников из UK Biobank с целью изучения широкого спектра изменяемых факторов, которые связаны с риском развития депрессии. Во время второго этапа исследования эксперты отобрали самые значимые факторы для анализа их связи с причинами возникновения депрессии у взрослых людей.

Результаты исследования указали на то, что для предотвращения депрессии социальные связи обладают защитным эффектом.