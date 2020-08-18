 

Специалисты рассказали о методе, который предотвращает развитие депрессии

18.08.2020, 4:40, Новости дня

Команда исследователей провела двухэтапное исследование для выявления изменяемых факторов, которые являются целями для предотвращения депрессии у взрослых.

Во время первого этапа исследования специалисты использовали базу данных 100 000 участников из UK Biobank с целью изучения широкого спектра изменяемых факторов, которые связаны с риском развития депрессии. Во время второго этапа исследования эксперты отобрали самые значимые факторы для анализа их связи с причинами возникновения депрессии у взрослых людей.

Результаты исследования указали на то, что для предотвращения депрессии социальные связи обладают защитным эффектом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Бабарико в Белоруссии предъявлено новое обвинение

03.07 / Премьер Франции подал в отставку

05.07 / Москвичам рассказали правила поведения при встрече с дикими кабанами

13.07 / Назван средний размер пенсии на Украине

23.07 / Роскачество выявило нарушения в винных напитках

15.08 / Обнаружены новые оптические свойства атомов

28.07 / Объявлены сериалы – претенденты на «телевизионный «Оскар»

05.07 / “Через 7 месяцев Богдана президент уволил”. СМИ обратили внимание, что Зеленский купался в Черном море с Ермаком там же, где с его предшественником год назад

20.07 / В американском штате Иллинойс в результате стрельбы ранения получили 13 человек

01.08 / “Путин вступает в игру”. Ганапольский считает, что задержание наемников ЧВК “Вагнер” может завершиться аннексией Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска