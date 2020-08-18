 

ООН внимательно следит за ситуацией в Беларуси

18.08.2020, 4:20, Новости дня

Официальный представитель генерального секретаря Организации объединенных наций Стефан Дюжаррик заявил, что ООН внимательно следит за ситуацией в Беларуси.

«Мы очень хорошо осведомлены о демонстрациях и событиях, которые происходят в этой стране. Генеральный секретарь считает, что недовольство людей должно быть услышано и что репрессии не являются ответом».

По словам Дюжаррика, генеральный секретарь ООН «внимательно следит за развитием событий в стране и подчеркивает важность предоставления всем белорусам возможности осуществлять свои гражданские и политические права. Это включает мирное выражение их взглядов в соответствии с законом».

В ООН отметили, что официальный Минск должен проявлять сдержанность в ответ на демонстрации.

«Утверждения о пытках и другом жестоком обращении с задержанными должны быть тщательно расследованы». – подчеркнул официальный представитель Антониу Гутерриша. – «Генеральный секретарь призывает всех белорусов решить проблемы, возникшие после выборов, путем диалога и сохранить мир в стране».



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