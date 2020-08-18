 

Королевский двор Испании подтвердил местонахождение Хуана Карлоса I

18.08.2020, 4:08, Новости дня

Отрекшийся от испанского престола в 2014 году Хуан Карлос I находится на территории Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в пресс-службе королевского двора Испании.

Экс-глава государства «3 августа отправился в Объединенные Арабские Эмираты, сейчас он находится там», уточнили в пресс-службе, передает ТАСС.

Ранее испанская газета ABC со ссылкой на план полета частного самолета экс-главы государства также сообщала, что Хуан Карлос I находится в ОАЭ.

Напомним, в начале июня прокуратура Верховного суда Испании открыла расследование в отношении Хуана Карлоса в связи с заключением контрактов на строительство высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии между Меккой и Мединой. Следствие пытается установить факты дачи взяток со стороны окружения саудовского короля Хуану Карлосу.

3 августа Хуан Карлос I объявил о решении покинуть Испанию.

82-летний Хуан Карлос I являлся главой государства с 1975 по 2014 год. Он отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа VI. В марте Филипп VI принял решение лишить отца средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства. 

Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему испанский король вынужден бежать из своей страны. 



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