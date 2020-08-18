Более 50 белорусов после протестов пропали без вести – СМИ

18.08.2020, 3:26, Новости дня

В Беларуси перестали выходить на связь с родными в дни массовых протестов 54 человека. Они до сих пор считаются пропавшими без вести, сообщил белорусский портал TUT.BY, приводя данные из собственно разработанного сервиса поиска пропавших во время акций протеста.

На странице сервиса можно добавить пропавших людей и найти тех, которых добавили ранее. Как только человека находят, его убирают из списка. TUT.BY отметил, что после запуска инициативы удалось найти десятки людей. Большинство из них – мужчины.

“По некоторым из пропавших известно количество суток, которые им дали, но неизвестно место отбывания наказания. По некоторым ситуациям еще хуже: ни родственники, ни волонтеры не знают вообще ничего о своих близких. Их фамилий нет ни среди списков осужденных, ни среди списков находящихся на Окрестина или в других изоляторах временного содержания”, – сказано в сообщении портала.

TUT.BY уточнил, что в правозащитном центре “Вясна” точной информации о количестве пропавших без вести сейчас нет.

“В “Вясне” тоже ориентируются на наш сервис, потому что вести такой подсчет очень тяжело: данные динамично изменяются и хаотично появляются”, – сообщил портал.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.

34-летний Александр Тарайковский стал первым погибшим во время протестов в Беларуси. Позже погиб 25-летний Александр Вихор, которого 9 августа задержали в Гомеле. Родные говорили, что Вихору стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Правозащитники белорусского образовательно-общественного объединения “Звяно” в отчете указали на как минимум четырех погибших и семерых в критическом состоянии после разгона протестующих.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет.