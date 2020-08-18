 

В кабмине Германии опровергли слова Лукашенко о воскресном разговоре с Меркель

18.08.2020, 3:08, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель не проводила какие бы то ни было телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко с 9 августа, сообщил представитель правительства ФРГ в понедельник, комментируя информацию о звонке Меркель Лукашенко, передает Reuters.

«Такой беседы между Меркель и Лукашенко не было со времени проведения выборов», – приводит слова представителя правительства Германии ТАСС.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель проинформировала в телефонном разговоре президента Литвы Гитанаса Науседу, что Берлин по дипломатическим каналам пытается связаться с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко для разрешения кризисной ситуации в республике.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что в воскресенье, 16 августа, ему звонила канцлер Германии Ангела Меркель с предложением поговорить.



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