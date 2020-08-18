 

Сандерс, Касич и Мишель Обама выступят на первом виртуальном съезде Демпартии в Висконсине

18.08.2020, 3:00, Новости дня

Бывший главный соперник Джо Байдена сенатор Берни Сандерс, губернатор-республиканец штата Огайо Джон Касич и бывшая первая леди США Мишель Обама выступят на виртуальной сцене съезда Демократической партии.

В распространенном тексте выступления Берни Сандерс призывает проголосовать на предстоящих выборах за бывшего вице-президента США.

«Друзья мои, говорю вам, и всем, кто поддерживал других кандидатов на этих праймериз и тем, кто, возможно, проголосовал за Дональда Трампа на последних выборах – мы должны объединиться… и избрать Джо Байдена и Камалу Харрис нашим следующим президентом и вице-президентом», говорится в выдержке из выступления Сандерса, опубликованного перед выступлением.

Ожидается, что Касич скажет: «Я всю жизнь был республиканцем, но эта привязанность занимает второе место по сравнению с моей ответственностью перед моей страной».

В список выступающих входят еще несколько республиканцев, включая бывшего губернатора Нью-Джерси Кристин Тодд Уитман и бывшего генеральный директора Hewlett Packard Enterprise Мэг Уитман.

Их участие вызвало гнев у некоторых демократов, которые считают, что они отвлекут время от ключевых спикеров, таких как Берни Сандерса и конгрессвумен Александрии Окасио-Кортес. Седрик Ричмонд, конгрессмен из Луизианы и сопредседатель избирательного штаба Байдена заявил, что «тема сегодняшнего вечера – “Мы, люди, а не “Мы, демократы”».

Пандемия коронавируса заставила демократов пересмотреть проведение съезда, значительно сократив личные встречи в Милуоки, штат Висконсин, и превратили его в четырехдневные двухчасовые виртуальные выступления и мероприятия в прайм-тайм.

Главная тема первого вечера – проблемы, вызванные вспышкой коронавируса, с которыми столкнулись американцы, в том числе экономические последствия и борьба с расовой несправедливостью, отмечают организаторы съезда.

Предполагаемый кандидат от демократической партии Джо Байден ведет в национальных опросах общественного мнени последние несколько недель.

Ожидается, что президент Трамп будет официально выдвинут на второй срок на съезде Республиканский партии, на организацию которого также повлияла вспышка коронавируса.

В рамках своей избирательной кампании Дональд Трамп посещает Висконсин и Миннесоту. Во вторник президент будет в Аризоне, а в четверг – родном городе Байдена в Пенсильвании.

Кандидаты в президенты от противоположной стороны обычно ограничивают свою деятельность во время недели съезда своих политических противников, поскольку сложно привлечь внимание СМИ.

Конгрессвумен Окасио-Кортес должна выступить на съезде Демпартии позже на этой неделе. В воскресенье организаторы заявили, что также выберут 17 молодых политиков, которых считают будущими звездами Демократической партии. Они выступят с традиционными программными докладами, и продемонстрируют расовое, этническое и гендерное разнообразие партии.



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