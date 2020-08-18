Ученые придумали, как при помощи смартфона выявить диабет

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18.08.2020, 1:59, Новости дня

Американскими учеными был разработан цифровой биомаркер, использующий встроенную камеру смартфона для обнаружения диабета второго типа.

Исследователями был предложен новый экспресс-метод обнаружения диабета второго типа при помощи технологий, которые уже есть в смартфонах. Как утверждают специалисты, возможность обнаружить диабет, который имеет серьезные последствия для здоровья, путем безболезненного теста на смартфоне, в будущем может открыть много возможностей.

Основная идея заключается в создании уникального инструмента, снижающего распространенность недиагностированного диабета. Как утверждают специалисты, уникальное устройство будет способствовать выявлению диабета среди людей, для которых полномасштабная медицинская помощь является недоступной.



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