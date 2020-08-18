Суд вынес приговор лидеру секты «бога Кузи»

18.08.2020, 1:08, Новости дня

Тушинский суд Москвы признал руководителя секты «бога Кузи» Юрия Цукермана виновным в хищении 215 млн рублей и назначил ему шесть лет колонии общего режима.

«Суд постановил признать Цукермана виновным по части 4 статьи 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», – передает ТАСС оглашенное судьей Ольгой Фединой решение.

Прокуратура в ходе прений сторон просила для Цукермана восемь лет колонии.

Напомним, в ноябре 2017 года было завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, а также создании и участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Сотрудниками полиции установлено, что организатор объединения, называющий себя «бог Кузя», и его соучастники под предлогом совершения обрядов и сбора пожертвований на строительство храмов похищали у потерпевших денежные средства мошенническим путем.

В январе 2018 года Цукермана задержали по подозрению в хищении по фальшивым документам 215 млн рублей.

В июле 2018 года в Москве Пресненский суд признал виновным в избиениях и мошенничестве лидера секты «бога Кузи» Андрея Попова, его приговорили к пяти годам колонии общего режима. Подсудимого обвинили в избиении адептов, а также в мошенничестве на сумму более 7 млн рублей.

В январе 2020 года правоохранители задержали семерых членов секты «бога Кузи», которые похитили 15 млн рублей.