МИД оценил увеличение военного присутствия США в Польше

18.08.2020, 1:08, Новости дня

Наращивание военного присутствия США в Польше способствует эскалации напряженности у западных границ России, заявили в МИДе, комментируя подписание договора между правительствами Польши и США об усилении военного сотрудничества.

«Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив – лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России, способствуя эскалации напряженности и увеличивая риски непреднамеренных инцидентов. Заверения натовской стороны в том, что речь идет о якобы незначительном и ротационном характере усилений воспринимаем не иначе, как попытки исказить действительность – реализация американо-польского соглашения позволит качественно укрепить наступательный потенциал сил США в Польше», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Стоит ли говорить, что откровенно антироссийская направленность этого документа не только не скрывается, но и всячески подчеркивается американскими и польскими официальными лицами. Согласованный комплекс мер полностью отвечает установкам последних саммитов НАТО, закрепивших курс на «сдерживание» России, создание разделительных линий и нагнетание напряженности в Европе при отказе от совместной работы по выполнению задачи, провозглашенной в документах ОБСЕ после окончания «холодной войны» – формированию на континенте общего пространства сотрудничества и доверия», – отметили в МИДе.

В министерстве добавили, что США вновь демонстрируют готовность «поступиться не только обязательствами в рамках многосторонних инструментов, но и мнением большинства европейских государств» в своих интересах.

«Призываем страны-члены НАТО отказаться от ставки на конфронтацию с нами и вернуться к сдержанности в духе Основополагающего Акта Россия-НАТО. Очевидно также, что давно назрела необходимость предметного и откровенного диалога о проблемах в сфере европейской безопасности, а также восстановления контактов по военной линии», – добавили в МИДе.

Напомним, договор между правительствами Польши и США об усилении военного сотрудничества подписали в польской столице. Свои подписи поставили государственный секретарь США Майкл Помпео и глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер подчеркнул переброску войск США в Европе ближе к границам России.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что США испытывают на Польше новую модель отношений с «союзниками».