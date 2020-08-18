Арестованный в Беларуси политтехнолог Шкляров: Лечь на кровать днем нельзя. Свет в камере горит непрерывно

18.08.2020, 0:40, Новости дня

Политтехнолог Виталий Шкляров, которого в Беларуси арестовали в конце июля, передал через своего адвоката Антона Гашинского открытое письмо о том, как в минском СИЗО обращаются с политическими узниками. Заявление Шклярова опубликовала “Новая газета”.

“Как и всякий человек, посмевший критиковать авторитарные режимы, я понимал, что зарекаться от тюрьмы не стоит. Но когда меня арестовали, я все же не ожидал, что попаду в тоталитарный застенок. Словно какая-то гнусная машина времени отправила меня в ГУЛАГ. Нет, меня пока не бьют. Но пытаются сломать. Всеми силами”, – написал политтехнолог.

Он сообщил, что письма, которые он пишет родным, им не передают. Книги и письма, которые ему присылают с воли, до Шклярова не доходят.

“Поверьте, “стакан” (это узкая камера, в которой можно только стоять или сидеть. – “ГОРДОН”) по сравнению с тотальным информационным вакуумом – это ерунда. Зато для духовного окормления в камеру притащили телевизор. Конечно, доступны только три главных белорусских канала, где идут особые душеспасительные белорусские программы”, – отметил политтехнолог.

По его словам, задержанных каждый день заставляют бриться, потому что отращивать бороду – “это определенная степень свободы”.

“Бритва тупая, лосьонов никаких нет и вода ледяная. После первого же бритья на лице пошло воспаление. На следующий день заставляют бриться опять, хотя ничего не отросло! Раздражение усиливается. Вызвал врача — тот сказал, что “воспаление видит, но сделать ничего не может”, мол, не положено не бриться, устав!”, – подчеркнул политзаключенный.

После отбоя в 22.00 в камере выключают советско-патриотическую музыку.

“Лечь на кровать днем нельзя – за это тоже выговор и карцер гарантированы. Свет в камере горит непрерывно, 24 часа в сутки. Нары короткие, железные и настолько неудобные, что на них невозможно уснуть. Ноги отекают, вытянуть их не выходит. Поэтому выспаться нереально: больно и светло”, – описал Шкляров.

В конце своего обращения он написал, что мыслей о самоубийстве у него нет.

“Надеюсь быть полностью оправданным, выйти на свободу и продолжить жить свободной, честной жизнью, как жил всегда”, – отметил Шкляров.

Шклярова задержали 29 июля. Как пишет “Немецкая волна”, его обвинили в консультировании администраторов групп в соцсетях, объединенных названием “Страна для жизни” (так называется видеоблог белоруса Сергея Тихановского, которого не допустили к участию в выборах в стране), и попытках мобилизовать вокруг Тихановского протестный электорат.

Гашинский 7 августа заявил российскому каналу “Дождь”, что официально его подозревают в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением законным требованиям властей. Защитник отметил, что политтехнолог считает себя невиновным.

Как пишет “Немецкая волна”, уроженец Гомеля Шкляров учился и жил в Германии, затем переехал в США, где участвовал в нескольких избирательных кампаниях политиков-демократов, в том числе Барака Обамы и Берни Сандерса. Также участвовал в подготовке предвыборной кампании российской телеведущей Ксении Собчак и работал на выборах в Грузии. Он женат на сотруднице Госдепартамента США и, по данным СМИ, собирался переехать в Украину, где будет работать супруга.