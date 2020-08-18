Матч 1/2 финала Лиги Европы. “Интер” победил “Шахтер” со счетом 5:0

18.08.2020, 0:40, Новости дня

В немецком Дюссельдорфе донецкий футбольный клуб “Шахтер” проиграл итальянскому “Интеру” в полуфинале Лиги Европы. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба УЕФА.

Первый гол украинский клуб пропустил на 19-й минуте. Его забил Лаутаро Мартинес, видео опубликовано на странице Football World в Twitter.

Inter Milan GOAL! Lautaro Martinez scores with a beautiful header. #UEL #InterShakhtar #ForzaInter

pic.twitter.com/HFEMXYxSsx

— Football World (@FTTV10) August 17, 2020

В середине второго тайма еще один гол забил Данило Д’Амброзио с передачи Марсело Брозовича. На 74-й минуте третий – Мартинес с паса Лукаку. Через несколько минут четвертый –Лукаку. На 83-й минуте оформил дубль, Лукаку отправив в ворота пятый мяч.

“Мы вышли в финал, победив очень сильную команду. Не позволили им играть так, как они хотели. Ребята сыграли так, как и следует играть в еврокубковом матче”, – заявил по результатам матча главный тренер “Интера” Антонио Конте.

Защитник “Шахтера” Давид Хочолава отметил, что пропустили свои голы из-за ошибок.

“Шахтер” не показал свою лучшую игру – в атаке могли сыграть сильнее и, конечно, в обороне. Второй гол сломал нас психологически. Потеряли много сил, открылись и пропустили еще несколько голов. У “Интера” фантастические нападающие, один в один им противостоять очень трудно”, – отметил Хочолава.

“Интер” в пятый раз сыграет в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы. Больше финалов только у “Севильи”, с которой миланскому клубу и предстоит сыграть в решающем матче. Севильцы в шестой раз сыграют в финале этого еврокубка.