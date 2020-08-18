 

Матч 1/2 финала Лиги Европы. “Интер” победил “Шахтер” со счетом 5:0

18.08.2020, 0:40, Новости дня

В немецком Дюссельдорфе донецкий футбольный клуб “Шахтер” проиграл итальянскому “Интеру” в полуфинале Лиги Европы. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба УЕФА.

Первый гол украинский клуб пропустил на 19-й минуте. Его забил Лаутаро Мартинес, видео опубликовано на странице Football World в Twitter.

Inter Milan GOAL! Lautaro Martinez scores with a beautiful header. #UEL #InterShakhtar #ForzaInter
pic.twitter.com/HFEMXYxSsx

— Football World (@FTTV10) August 17, 2020

В середине второго тайма еще один гол забил Данило Д’Амброзио с передачи Марсело Брозовича. На 74-й минуте третий – Мартинес с паса Лукаку. Через несколько минут четвертый –Лукаку. На 83-й минуте оформил дубль,  Лукаку отправив в ворота пятый мяч.

“Мы вышли в финал, победив очень сильную команду. Не позволили им играть так, как они хотели. Ребята сыграли так, как и следует играть в еврокубковом матче”, – заявил по результатам матча главный тренер “Интера” Антонио Конте. 

Защитник “Шахтера” Давид Хочолава отметил, что пропустили свои голы из-за ошибок.

“Шахтер” не показал свою лучшую игру – в атаке могли сыграть сильнее и, конечно, в обороне. Второй гол сломал нас психологически. Потеряли много сил, открылись и пропустили еще несколько голов. У “Интера” фантастические нападающие, один в один им противостоять очень трудно”, –  отметил Хочолава.

“Интер” в пятый раз сыграет в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы. Больше финалов только у “Севильи”, с которой миланскому клубу и предстоит сыграть в решающем матче. Севильцы в шестой раз сыграют в финале этого еврокубка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / На голосовании в Москве не зарегистрировали нарушений санитарных норм

07.07 / Задержание советника Рогозина связали с работой в «Коммерсанте»

28.07 / Суд отказал в объединении дел сестер Хачатурян

03.07 / Пентагон раскритиковал Пекин за военные учения в Южно-Китайском море

22.07 / Суд арестовал бренды косметики Natura Siberica

20.07 / Член президентского совета Турции допустил, что Анкара признает Крым российским

12.08 / В Крыму назвали бредом план Киева создать «комиссию правды»

26.06 / В Кыргызстане выявили рекордное количество новых случаев COVID-19

05.08 / СПЧ решил обратиться к Google после блокировки российских СМИ на YouTube

12.08 / Минск заявил о попытках внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска