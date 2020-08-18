Политолог Шкляров заявил об издевательствах в СИЗО

18.08.2020, 0:15, Новости дня

Арестованный в Беларуси политолог Виталий Шкляров подвергается издевательствам в СИЗО Минска. Об этом «Голосу Америки» сообщил адвокат Шклярова после встречи с подзащитным, обвиняемым в подготовке массовых беспорядков. В переданном обращении политолог сообщил, что его раздевают догола, помещая в камеру размером метр на метр, лишают сна и вынуждают ходить в туалет у всех на виду. Соратники политолога убеждены, что работающий в США Шкляров стал заложником режима Александра Лукашенко.

«Все лицо распухшее, постоянно вызывают врача»

Адвокат Антон Гашинский подал заявление в Следственный комитет Беларуси с ходатайством об изменении меры пресечения политологу Виталию Шклярову. Напомним, что последний был задержан, когда приехал из США в Беларусь навестить больную мать. По мнению его соратников, причиной ареста политолога стало время его визита на родину – тот приехал накануне президентских выборов.

Сейчас Виталия Шклярова вынуждают оговорить себя, сообщили «Голосу Америки» источники в окружении политолога. Его обвиняют в подготовке массовых беспорядков в стране. В основу обвинения легло то, что Шкляров якобы «приказал некому гражданину России приехать в Беларусь и мобилизовать протестный электорат вокруг претендента на пост президента Сергея Тихановского», – отмечает ряд государственных СМИ Беларуси. Тихановский, наряду с другими участниками предвыборной гонки, также стал фигурантом уголовного дела. Правозащитная организация Amnesty International объявила Сергея Тихановского узником совести.

Думаете, отбой – это легли и уснули? Отбой – это только выключили музыку, советско-патриотическую, которая с шести утра гремит со двора

политолог Виталий Шкляров

Шкляров также заявил о невиновности. По словам его адвоката, чтобы склонить политолога к даче показаний, на того давят в СИЗО Минска.

«Постоянные придирки и постоянное психологическое давление очень сильно выбивают из колеи», – говорит Антон Гашинский. Так, обладающего густой бородой Шклярова заставляют ежедневно бриться тупой бритвой без крема, перечисляет адвокат: «У него постоянное раздражение, все лицо распухшее, постоянно вызывают врача. Все, что делает врач – это дает освобождение на два часа. При этом в камере нет даже горячей воды, а душ – раз в неделю, только с хозяйственным мылом, и только по средам. И если ты в среду, не дай Бог, на следственных действиях, то будешь без душа уже две недели».

«Раздели догола и посадили в камеру размером метр на метр»

После встречи с адвокатом, Шклярова подвергли другой неприятной процедуре. «Его отвели в отдельную комнату, заставили раздеться догола, обыскали с пристрастием. Искали какие-то запрещённые вещи, либо записки. Ничего не нашли, но в отместку его поставили в «стакан», – говорит Гашинский. – Это помещение фактически метр на метр, где можно либо сидеть на холодном полу, либо стоять».

Через своего адвоката политолог передал обращение к общественности.

«Поверьте, «стакан» по сравнению с тотальным информационным вакуумом – это ерунда. Туалет в камере – у всех на виду. Лечь на кровать днем нельзя – за это тоже выговор и карцер гарантированы. Зато после 22:00 – отбой. Думаете, отбой – это легли и уснули? Отбой – это только выключили музыку, советско-патриотическую, которая с шести утра гремит со двора, – пишет Виталий Шкляров. – Свет в камере горит непрерывно, 24 часа в сутки. Нары короткие, железные и настолько неудобные, что на них невозможно уснуть. Ноги отекают, вытянуть их не выходит. Поэтому выспаться нереально: больно и светло. И постоянный лязг железных замков и дверей. Всегда. 24 часа в сутки».

В обращении Шкляров подчеркнул, что в 2020 году условия СИЗО Минска «можно и нужно расценивать как пытки: пытки за свободу слова, за неправильные взгляды и статьи о выборах президента».

Версия о российской угрозе, которую пытался продвигать Лукашенко, по сути, противоречит его недавним якобы заключенным договоренностям с Владимиром Путиным

«На всякий случай официально заявляю: мыслей о самоубийстве не имею. Надеюсь быть полностью оправданным, выйти на свободу, и продолжить жить свободной честной жизнью, как жил всегда», – говорится в обращении Шклярова.

«Шклярова пытаются сломать, пока Лукашенко еще у власти»

Оппозиционный политик Илья Пономарев, работа с которым стала первой предвыборной кампанией Шклярова, заявил «Голосу Америки», что возбуждение уголовного дела в отношении политолога нужно Лукашенко, чтобы развивать версию о якобы иностранном вмешательстве в выборы.

Карьера Шклярова, работавшего в России и США, дает простор для фальсификации уголовного дела, говорит Пономарев: «Можно приписывать хоть западное вмешательство, хоть российское, в зависимости от политической конъюнктуры. Власть Лукашенко уже расползлась, и вся эта машина силовиков уже едет по инерции. Я не понимаю, как он в принципе может сохраниться как президент. Идет гонка со временем, они пытаются сломать Виталия пока Лукашенко еще у власти, чтобы подкрепить версию об иностранном вмешательстве, и иностранной угрозе», – убежден Пономарев.

При этом версия о российской угрозе, которую пытался продвигать Лукашенко, по сути, противоречит его недавним якобы заключенным договоренностям с Владимиром Путиным о военной поддержке в подавлении протестов.

«Лукашенко уже вообще никто не может доверять. Его обращение к Путину показывает, что он уже махнул рукой на публичную поддержку и рассчитывает только на силовую. Только в Беларуси нет «штыков», которые могли бы сохранить его власть», – отмечает Пономерев.

«Режим Лукашенко уже не понимает, что сам делает, – рассказал «Голосу Америки» соратник Шклярова, оппозиционный политик Дмитрий Гудков. – Задерживают всех подряд, устроили фашизм в Европе в 21 веке. Шкляров попал под замес, как лидер общественного мнения, к нему прислушиваются в элитах. По моей информации некие люди, о которых он даже сказать боится, выпытывают у него признание. Однако сейчас появилась надежда, что всех выпустят, как только диктатура Лукашенко падет».

Лукашенко против проведения повторных выборов

Как ранее сообщал «Голос Америки», власти Евросоюза начали процедуру введения санкций против белорусских официальных лиц, ответственных за нарушения на выборах и подавление протестов, которые начались после голосования. По официальным данным, победу на выборах одержал Александр Лукашенко, получив 80 процентов голосов.

С 9 августа в Беларуси проходят массовые протесты, а ряд промышленных предприятий объявили о забастовке. По данным оппозиционных СМИ Беларуси, тысячи протестующих были задержаны, и жестоко избиты силовиками в изоляторах и Центрах по изоляции правонарушений. Кадры избиений и аудиозаписи криков и стонов, которые были слышны даже за стенами изоляторов, облетели социальные сети.

Выступая перед рабочими одного из крупнейших промышленных предприятий страны, которые встретили его криками «уходи», Лукашенко сказал, что новых президентских выборов не будет, «пока его не убьют». При этом он предложил изменить конституцию страны.

Госсекретарь США Майк Помпео на днях заявил, что Вашингтон отслеживает ситуацию в Беларуси, и что цель его контактов с лидерами ЕС – это «попытаться помочь всем, чем можем, чтобы белорусский народ обрел суверенитет и свободу».