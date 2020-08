Путин и Лукашенко: что будет дальше?

18.08.2020, 0:15, Новости дня

Президенты России и Беларуси провели очередной телефонный разговор, после которого возникли опасения, что Россия может использовать военную силу для поддержки режима Александра Лукашенко. Пресс-служба президента Беларуси сообщила, что «лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности». В свою очередь, пресс-служба президента России указала, что «с российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности».

Старший директор Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкл Карпентер (Michael Carpenter, Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, University of Pennsylvania), в прошлом высокопоставленный сотрудник Пентагона, склоняется к мнению, что Москва вряд ли решится на открытое военное присутствие в Беларуси. Скорее, Кремль скрыто направит на помощь Лукашенко представителей своих спецслужб.

«Если Россия что-то и усвоила для себя после вторжений в Грузию и Украину за последние десять лет, то это тот факт, что открытое военное вторжение в соседние страны приводит к росту антироссийских настроений в таких странах. Я не знаю, как именно Россия поступит сейчас, но подозреваю, что Москва, скорее всего, тайно направит своих агентов и офицеров ФСБ в гражданской одежде, и они постараются по-тихому помочь режиму Лукашенко и дальше подавлять протесты, пытать и арестовывать представителей оппозиции. То есть “маленьких зеленых человечков” наподобие тех, что появились в украинском Крыму, не будет», – считает эксперт.

По мнению Карпентера, добровольный уход Лукашенко маловероятен, однако эксперт подчеркивает, что масштаб протестов против него огромен, и в стремительно меняющейся обстановке предсказать ситуацию достаточно трудно: «Если Лукашенко со временем поймет, что продление жизни его режима не представляется практичным и возможным – учитывая то, насколько масштабно противостояние его режиму по всей стране – то, вероятно, его можно убедить уйти».

Эксперт Атлантического совета Андерс Ослунд (Anders Aslund, Atlantic Council) также считает, что прямое военное вмешательство Москвы в дела Беларуси маловероятно, подчеркнув, что у Кремля имеется целый ряд возможных действий.

«Я считаю очень показательным то, что мы не видели поддержки Лукашенко в заявлениях Путина на прошлой неделе и после телефонного разговора. Он хвалит хорошие отношения между Беларусью и Россией и особенно выделяет институты – ОДКБ и Евразийский экономический союз. Так что, я думаю, кто бы ни пришел к власти в Беларуси, Россия выберет путь переговоров и захочет, чтобы эти два института были признаны и их положения соблюдались, как это было с Арменией», – считает эксперт Атлантического совета.

«Также были извлечены уроки из Украины в 2014 году, которые оказались очень дорогостоящими, – добавляет Ослунд. – Но, я думаю, это не значит, что военная угроза исчезнет. Напротив, я ожидаю, что Россия выдвинет войска к границе с Беларусью для поддержания своих позиций в переговорах. Они не скажут, что мы не собираемся вторгаться, и перебросят свои войска в нужные места, чтобы быть готовыми к разного рода неожиданным ситуациям».

Андерс Ослунд также считает, что Европейский Союз должен создать механизм для мирной передачи власти от режима Лукашенко представителям оппозиции, а также ввести персональные санкции против Лукашенко, его семьи и тех лиц, кто были вовлечены в фальсификацию результатов выборов и насилие.

«Режим Лукашенко явно рушится», – говорит эксперт. Он добавляет, что Лукашенко должен осознать это «рано или поздно», и что наличие европейских посредников для передачи власти может дать ему возможность получения гарантий безопасности и выезда из страны. В создании посреднического механизма или группы между режимом Лукашенко и оппозицией мог бы принять участие и представитель России, как это было во время «Оранжевой революции» в Украине в 2004 году.

Сейчас же оппозиция в Беларуси должна сфокусироваться на требовании освобождения всех политических заключенных, включая лидеров оппозиционного движения, подчеркивает эксперт.