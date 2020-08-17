 

Лукашенко стал персоной нон грата в Евросоюзе, Украина вызвала посла из Минска, под Киевом подожгли авто “Схем”. Главное за день

17.08.2020, 23:17, Новости дня

Лукашенко стал персоной нон грата

Депутаты Европарламента не признали результаты выборов президента Беларуси, поскольку они были несправедливыми и не заслуживающими доверия, они также объявили президента Беларуси Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Лукашенко провел встречу с рабочими Минского завода колесных тягачей, во время которой люди скандировали “Уходи!”. Несогласным с результатами выборов рабочим он заявил, что повторных выборов в стране проводить не будут. “Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет”, – сказал президент.

Тихановская готова стать лидером нации

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская обратилась к силовикам страны с призывом не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа. Она заявила, что готова выступить в качестве национального лидера, чтобы подготовить законодательную базу для проведения новых президентских выборов.

“Реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом”, – подчеркнула она.

Протесты в Беларуси

Во время уличных протестов после президентских выборов в Беларуси погибло не менее четырех человек, это следует из отчета правозащитников из образовательно-общественного объединения “Звяно”.

По информации министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника, в больницах находятся 158 пострадавших в результате протестов, трое – в тяжелом состоянии. Караник утверждает, что во время протестов погибло два человека, один из них – в Минске.

17 августа в Беларуси продолжились акции протеста. На общенациональную забастовку вышли работники крупных промышленных предприятий, среди них “Беларуськалий”, Белорусский металлургический завод, БелАЗ, Минский завод тракторных тягачей, Минский тракторный завод и другие.

Киев вызвал посла из Минска

Министерство иностранных дел Украины вызвало для консультаций в Киев посла в Беларуси Игоря Кизима. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Минск передал задержанных вагнеровцев в Россию вопреки всем правовым и моральным основаниям передать их Украине.

Поджог авто “Схем”

В ночь на 17 августа автомобиль программы “Схемы” подожгли возле дома водителя съемочной группы. Последний материал, который снимали с помощью этой машины, – “Короли дорог”, о первых лицах государства, которые нарушают правила дорожного движения.

Главный редактор “Схем” Наталья Седлецкая считает, что за поджогом машины, которой пользовались журналисты-расследователи, могут стоять фигуранты расследований, также к нему может быть причастен чиновник времен беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

Зеленский сменил состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из персонального состава Совета национальной безопасности и обороны Украины бывших глав Службы внешней разведки, Министерства иностранных дел и Национального банка Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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