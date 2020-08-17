“Им понятен только язык силы и экономического ущерба”. Глава штаба Тихановской призвала к забастовкам в Беларуси

17.08.2020, 23:17, Новости дня

Руководитель штаба Светланы Тихановской Мария Мороз призвала граждан Беларуси участвовать в забастовках. Об этом 17 августа она сообщила в видео, опубликованном на YouTube-канале “Страна для жизни”.

По ее словам, уходящей власти нужно помочь осознать, что возврата не будет.

“Им понятен только язык силы и конкретного экономического ущерба. Значит, нам придется показать, что мы готовы нанести им его. Чтобы жить в дворцах и миллионных коттеджах, им нужны деньги. Чтобы свозить автобусами на провластный митинг людей из райцентров, им нужны деньги. Чтобы оплачивать ОМОН, им нужны деньги. В конце концов мы должны показать им, что не будем больше оплачивать все это из своего кармана”, – заявила Мороз.

По ее словам, в Беларуси созданы фонды материальной помощи бастующим, которые пополняют люди со всего мира. Для получения средств необходимо выбрать представителя предприятия, которому необходимо обратиться в штаб, разъяснила Мороз.

“Огромное количество людей по всему миру хотят помочь и внести свой вклад в обретение свободы Беларуси”, – отметила она.

ВИДЕОВидео: Страна для жизни / YouTube

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет.