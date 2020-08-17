Белорусские шахтеры объявили бессрочную забастовку

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17.08.2020, 23:08, Новости дня

Шахтеры крупнейшего в Белоруссии предприятия «Беларуськалий» в Солигорске вышли на протестную акцию и объявили о бессрочной забастовке. На центральной площади города собрались около 200 рабочих.

Отмечается, что на акцию пришли и другие жители города, передает ТАСС.

Работа всех шахт «Беларуськалия» была прекращена днем в понедельник. Рабочие собирают подписи, чтобы официально заявить руководству о забастовке.

Ведущий со сцены объявил о начале «срочного митинга» и озвучил требования к власти. «Отставка Лукашенко, проведение новых выборов и срочный открытый суд над карателями и садистами», – передает его слова Tut.by.

Шахтеры также требуют отставки президента Белоруссии и требуют привлечь его, а также главу ЦИК республики Лидию Ермошину к ответственности.

«Я рада видеть свободных людей в свободной стране. Приветствую вас от имени независимого профсоюза горняков. Мы уже опубликовали свое решение, мы с народом и ни шага назад! Сегодня принято решение об остановке на бессрочную забастовку», – обратилась к присутствующим одно из участниц акции.

Рабочие заявили, что сотрудники «Беларуськалия» будут приходить на работу как положено, однако работать не будут.

Ранее в понедельник сотрудник БМЗ сообщил, что работа печей завода временно приостановлена – они находятся на подогреве, но сталь не выпускают. Позже Белорусский металлургический завод (БМЗ) восстановил работу, доменные печи выведены в нормальный режим после приостановки в рамках акции протеста.

В понедельник, 17 августа, Лукашенко прилетел на Минский завод колесных тягачей. Причем рабочие именно этого предприятия не собирались митинговать. В ходе визита глава белорусского государства пренебрежительно высказался о бастующих: «Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают».

На прошлой неделе рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) также вышли на забастовку. Кроме того, несколько сотен сотрудников завода БелАЗ приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино. Сотрудники Белорусского металлургического завода также объявили забастовку из-за несогласия с результатами выборов президента республики.



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