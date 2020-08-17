«Умершая» пациентка очнулась в морге в Курской области

17.08.2020, 22:48, Новости дня

В Курской области проводится проверка информации о том, что женщина, которую в больнице посчитали умершей, очнулась в морге, сообщили власти региона.

Правительство области сообщило в Facebook, что «областной комитет здравоохранения инициировал проверки в двух районных больницах» – Горшеченской и Суджанской ЦРБ.

Указывается, что в СМИ и соцсетях «появилась информация о том, что женщина, госпитализированная в Горшеченскую ЦРБ, очнулась в морге, куда ее отправили после того, как констатировали смерть в районной больнице».

В Суджанской ЦРБ «тактика лечения мужчины, поступившего в с 70-процентными ожогами, включала, как сообщается, «поливание тела холодной водой». Мужчина «скончался позже в областной клинической больнице».

«Для проверки мы привлекаем компетентных специалистов, в их мнении не сомневаемся», – сообщила первый замглавы комитета здравоохранения Курской области Ирина Забелина.

По результатам проверки «будут приняты решения, в том числе, при необходимости, административные». Подчеркивается, что «такие случаи недопустимы, но чтобы делать выводы, нужно получить заключения экспертов».

«Главный врач Курской областной клинической больницы Владимир Луценко сообщил, что в настоящее время пациентка из Горшеченской ЦРБ находится во вверенном ему медучреждении», – говорится в сообщении.