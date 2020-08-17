 

Кушнер: США пока не намерены одобрить аннексию территорий на Западном берегу

17.08.2020, 20:00, Новости дня

США не согласятся на аннексию Израилем территорий на оккупированном Западном берегу «в течение некоторого времени», предпочитая сосредоточиться на соглашении о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ и более широком региональном миротворчестве, заявил в понедельник советник президента Джаред Кушнер.

Объединенные Арабские Эмираты заявили, что договоренность с Израилем, о которой было объявлено в четверг, положила конец плану аннексии, который вызвал возмущение у палестинцев и беспокойство у ряда мировых держав.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что план аннексии отложен, и добавил, что хочет сначала заручиться поддержкой главного союзника Израиля.

«Израиль согласился с тем, что ему не следует делать дальнейших шагов без нашего согласия. Мы не планируем давать согласия в течение некоторого времени», – сказал Кушнер журналистам в ходе телефонного брифинга.

«Сейчас необходимо сосредоточить внимание на выполнении этого нового мирного соглашения, – добавил он. – Мы действительно хотим, чтобы между Израилем и ОАЭ было как можно больше взаимодействия и чтобы Израиль сосредоточился на создании новых отношений и новых альянсов».

В совместном заявлении США, ОАЭ и Израиля говорится, что Израиль согласился «приостановить» план аннексии.

«То, что вы называете приостановкой, мы считаем прекращением», – заявил журналистам министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш вскоре после объявления о соглашении.

Палестинцы, чьи мирные переговоры с Израилем зашли в тупик, осудили позицию ОАЭ.

Кушнер сказал, что ответственность за принятие представленного в январе мирного плана лежит на самих палестинцах, которые бойкотируют администрацию президента Дональда Трампа, обвиняя ее в произраильской предвзятости.



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