 

Пострадавшим от наводнения в Тулуне бюджетникам выделят квартиры

17.08.2020, 19:08, Новости дня

Власти Иркутской области в августе подготовят 100 квартир для работников бюджетной сферы в пострадавшем от паводков в прошлом году городе Тулун, сообщил в понедельник врио губернатора Игорь Кобзев в эфире телеканала НТВ.

«Мы в августе (…) вводим (…) 100 квартир, которые, в первую очередь, пойдут для бюджетных работников – для учителей и медицинских работников», – передает его слова ТАСС.

Напомним, от наводнения, которое началось в Иркутской области в конце июня 2019 года, сильнее всего пострадал Тулун. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся четверо. За время паводка было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тыс. человек.



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