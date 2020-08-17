В Полтавской области хотят построить Дворец спорта

17.08.2020, 19:05, Новости дня

В 2021 году Полтавская область планирует получить государственную субвенцию и начать строительство первого в регионе Дворца спорта. Об этом сообщил глава областной госадминистрации Олег Синегубов, пишет пресс-служба ОГА.

Синегубов рассказал, что сейчас в Полтавской области нет спорткомплекса, где можно было бы проводить крупные соревнования и комплексные тренировки.

“Поэтому мы планируем построить современный спортивный комплекс для игровых видов спорта и различных единоборств. Полтавская область нуждается в современном многофункциональном Дворце спорта, в котором спортсмены будут иметь все возможности стать будущими олимпийскими чемпионами. Первый шаг сделан – депутаты областного совета поддержали нашу инициативу и выделили 650 тыс. грн на разработку проектно-сметной документации соответствующего объекта в областном центре”, – сказал он.

Глава ОГА уточнил, что спорткомплекс хотят строить в микрорайоне “Лазурный”.

Власти области кроме прочего, рассчитывают разместить в спорткомплексе универсальный тренировочный зал для игры в волейбол, футзал, баскетбол, гандбол, бадминтон, обустроить раздевалки, помещения для тренеров, кафе, буфеты и медицинский пункт, минибассейн, залы для единоборств, вольной борьбе и боксу, конференц-зал на 100 человек и тренажерный зал.

Трибуны, планируют в ОГА, будут вмещать до 1,5 тыс. зрителей.