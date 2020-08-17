 

В Полтавской области хотят построить Дворец спорта

17.08.2020, 19:05, Новости дня

В 2021 году Полтавская область планирует получить государственную субвенцию и начать строительство первого в регионе Дворца спорта. Об этом сообщил глава областной госадминистрации Олег Синегубов, пишет пресс-служба ОГА. 

Синегубов рассказал, что сейчас в Полтавской области нет спорткомплекса, где можно было бы проводить крупные соревнования и комплексные тренировки. 

“Поэтому мы планируем построить современный спортивный комплекс для игровых видов спорта и различных единоборств. Полтавская область нуждается в современном многофункциональном Дворце спорта, в котором спортсмены будут иметь все возможности стать будущими олимпийскими чемпионами. Первый шаг сделан – депутаты областного совета поддержали нашу инициативу и выделили 650 тыс. грн на разработку проектно-сметной документации соответствующего объекта в областном центре”, – сказал он. 

Глава ОГА уточнил, что спорткомплекс хотят строить в микрорайоне “Лазурный”. 

Власти области кроме прочего, рассчитывают разместить в спорткомплексе универсальный тренировочный зал для игры в волейбол, футзал, баскетбол, гандбол, бадминтон, обустроить раздевалки, помещения для тренеров, кафе, буфеты и медицинский пункт, минибассейн, залы для единоборств, вольной борьбе и боксу, конференц-зал на 100 человек и тренажерный зал.

Трибуны, планируют в ОГА, будут вмещать до 1,5 тыс. зрителей. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Собянин оценил создание Новой Москвы

12.08 / Создана раневая повязка, которая убивает вредные бактерии

20.07 / Россия и Узбекистан задумались о создании совместного авиалоукостера

02.07 / Правительство порекомендовало «Аэрофлоту» не выплачивать дивиденды за 2019 год

25.06 / Цена поставок российского газа в Китай в апреле снизилась на 10%

14.08 / Мальта согласилась увеличить налоги на вывоз капитала из России

04.08 / В Украине поездам дальнего следования могут разрешить высадку пассажиров в “красной” зоне

31.07 / Сын Ефремова отреагировал на уход Гармаша из «Современника»

17.07 / Малышева рассказала о «парализованном страхе» жителей Нью-Йорка

27.06 / Коломойский требует, чтобы Венедиктова начала дело против Порошенко на основании книги Болтона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска