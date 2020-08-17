 

Арестованный в Италии по запросу США топ-менеджер ОДК экстрадирован в Россию

17.08.2020, 18:48, Новости дня

Арестованный итальянскими правоохранителями по запросу Вашингтона топ-менеджер Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов вернулся в Россию, сообщил адвокат россиянина Джандоменико Кайяцца.

«Коршунов вернулся в Москву в конце июля, в сопровождении сотрудников российских правоохранительных органов под арестом», – сказал адвокат, передает ТАСС.

Коршунов, который курировал в Ростехе разработку двигателя ПД-14 для самолета, был арестован 30 августа 2019 года в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США. Его подозревали в шпионаже на итальянском заводе американского концерна.

В Россию Коршунов был экстрадирован по решению Минюста Италии после соответствующего запроса. Экстрадиции россиянина добивалась и американская сторона, чье требование было также одобрено судебными органами Италии.



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