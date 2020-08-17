Лукашенко обратился к белорусам словами Януковича

17.08.2020, 18:38, Новости дня

Во время митинга в свою поддержку президент Белоруссии повторил знаменитую фразу-мем Виктора Януковича. Как передаёт «112 Украина», Лукашенко призвал белорусов остановиться и не убивать своё будущее и будущее своих детей.



Reuters

Александр Лукашенко повторил призыв, который перед бегством в Россию говорил экс-президент Украины Виктор Янукович. Как передаёт «112 Украина», это произошло 16 августа во время митинга в поддержку белорусского президента.

«Я вам напоминаю, нельзя это повторить. Остановитесь! Не убивайте своё будущее, будущее своих детей», — призвал Лукашенко на митинге.

Как напоминает канал, перед бегством в Ростов, Виктор Янукович в обращении к украинцам заявил знаменитую фразу «Остановитесь!».