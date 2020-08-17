 

ФАС признала нефтетрейдеров виновными в скачке цен на топливо в 2018 году

17.08.2020, 18:08, Новости дня

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ вынесла решение по делу о скачке цен на топливо на бирже в 2018 году, признав двух нефтетрейдеров виновными в картельном сговоре и нарушении закона о конкуренции, сообщил начальник управления по борьбе с картелями службы Андрей Тенишев.

«ФАС РФ признала АО «Солид – товарные рынки» и ООО «А-Ойл» виновными в заключении картельного соглашения и нарушении пп. 1,2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на пресс-службу ФАС.

В феврале ФАС завела антимонопольное дело против двух крупных нефтетрейдеров АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-Ойл» по подозрению в сговоре, который привел к скачку цен на топливо на бирже весной 2018 года.

Позже Арбитражный суд Москвы признал незаконным возбуждение Федеральной антимонопольной службой этого дела, однако ведомство обжаловало это решение. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / В Украине второй день подряд фиксируется снижение числа новых случаев COVID-19

15.07 / Эксперт: Призывы к нарушению целостности РФ должны преследоваться по закону

14.07 / Подготовленные американцами боевики заблудились и попались войскам Сирии

29.07 / Лукашенко призвал российские СМИ «не гнать пургу» по задержаниям в Белоруссии

24.07 / Минфин выкупит еврооблигации на $806 млн за счет нового выпуска

29.07 / Финляндия обратилась к РФ в связи с якобы нарушением границ

06.07 / Трамп проигрывает в ключевых штатах

06.07 / Мишустин выделил на выплаты соцработникам еще 3,6 млрд рублей

13.07 / В Польше объявили о победе Дуды на выборах

31.07 / Украина заявила о ведении совместной с Белоруссией операции на границе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска