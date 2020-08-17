Украина впервые вызвала в Киев своего посла в Беларуси

17.08.2020, 17:35, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины вызвало для консультаций в Киев посла в Беларуси Игоря Кизима. Об этом говорится в заявлении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы от 17 августа.

Кулеба заявил, что официальный Минск передал задержанных вагнеровцев в Россию вопреки всем правовым и моральным основаниям передать их Украине.

“Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двухсторонним отношениям. После этого Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси”, – сказал Кулеба.

Министр отметил, что из-за возможного активного привлечения России и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к урегулированию ситуации в Беларуси возникают новые угрозы для личной безопасности граждан и региональной безопасности.

“Совокупность указанных фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняют ситуацию в белорусско-украинских отношениях”, – добавил он.

Учитывая вышесказанное, Кулеба принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для “оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности”.

“Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью, и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска”, – заявил министр.

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал недружественным шагом со стороны Беларуси выдачу бойцов частной военной компании “Вагнер” России. По его мнению, последствия такого освобождения “будут трагическими”.

Из России в сторону границы с Беларусью очевидцы замечали движение автомобилей, похожих на автозаки и без опознавательных знаков. Издание “Фонтанка” сообщала, что за четыре часа в дороге ее читатель встретил около 30–40 “Уралов”, двигающихся без номеров, и военные машины типа Hummer. Пока неизвестно, пересекла ли эта техника границу с Беларусью.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 14.00 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.