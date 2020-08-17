Кличко поддержал белорусские протесты флагом на мэрии Киева

17.08.2020, 17:15, Новости дня

Мэр украинской столицы Виталий Кличко поддержал белорусских оппозиционеров. Как пишет «СТРАНА», на здании Киевской городской государственной администрации был вывешен белорусский оппозиционный бело-красный флаг.



Instagram

Мэр Киева Виталий Кличко поддержал протестующих в Белоруссии оппозиционеров. Как пишет «СТРАНА», на здании Киевской городской государственной администрации появился оппозиционный бело-красный флаг.

Фото здания киевской мэрии появилось в Instagram политика. Под фото Кличко сделал подпись хэштегом #жывебеларусь — этот слоган и хэштег распространяется по улицам и по сети в поддержку оппозиционеров. В комментариях пользователи Instagram также поддерживают белорусскую оппозицию и одобряют поступок Кличко.

Как напоминает издание, в Белоруссии продолжаются протесты. Акции в последнее время мирные, без столкновений с полицией. Главная соперница Александра Лукашенко на выборах главы Белоруссии Светлана Тихановская намерена объявить себя президентом, после чего Запад должен признать её в этом качестве.