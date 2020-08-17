Суд оставил Ефремова под домашним арестом

17.08.2020, 17:08, Новости дня

Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста актеру Михаилу Ефремову до января 2021 года.

«Постановление Пресненского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения», –передает ТАСС слова судьи Анатолия Костюкова.

Напомним, в понедельник Мосгорсуд рассматривал жалобу защиты на продление домашнего ареста Ефремову. Адвокат Актера Эльман Пашаев просил разрешить Ефремову прогулки, потому что, по его словам, «дома у Ефремова газовая печь: влажность очень большая, условия жуткие, дом крайне старый, это центр Москвы, дышать очень тяжело».

Ранее на том же заседании Пашаев рассказал о состоянии здоровья его клиента – «ужасном», по словам адвоката. У актера во время госпитализации из суда на прошлой неделе «было нарушение речи, онемели конечности», а впоследствии ему диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких, «очень серьезное заболевание».

На прошлой неделе Пашаев также заявлял, что врачи в больнице диагностировали Ефремову инсульт, однако на нынешнем заседании это обстоятельство ни разу не упоминалось. Документы из больницы и суда на этот счет не оглашаются из-за врачебной тайны.

Между тем СМИ опубликовали протокол допроса, на котором актер признал вину в совершении смертельного ДТП. Под документом подписались артист и Пашаев. Также в суде были продемонстрированы видеодоказательства по делу. Инспектор ГИБДД на видеозаписи спросила Ефремова, был ли он водителем автомобиля, на что тот ответил утвердительно.

Сам Ефремов говорит, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».